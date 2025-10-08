Uniper Aktie News: Uniper steigt am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Uniper zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 32,55 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Uniper-Aktie bis auf 32,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.786 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 49,97 EUR erreichte der Titel am 12.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2025 bei 31,80 EUR. Abschläge von 2,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,233 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11,80 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally