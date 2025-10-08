Uniper Aktie News: Uniper verliert am Mittwochvormittag

Blick auf Uniper-Kurs

Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 32,00 EUR ab.

Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 32,00 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Uniper-Aktie bei 32,00 EUR. Bei 32,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 231 Uniper-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 49,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 56,16 Prozent Luft nach oben. Am 07.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,63 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

