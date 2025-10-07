DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.326 -0,6%Top 10 Crypto16,62 -4,5%Nas22.721 -1,0%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,44 -0,1%Gold3.964 +0,1%
Notierung im Fokus

Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Nachmittag auf rotes Terrain

07.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 32,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
32,05 EUR -1,10 EUR -3,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uniper-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 32,60 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 32,60 EUR. Bei 33,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.819 Uniper-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2024 auf bis zu 51,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 58,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,30 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 2,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

