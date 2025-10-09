Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Uniper. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 32,50 EUR.

Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:34 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 32,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Uniper-Aktie bis auf 32,25 EUR. Mit einem Wert von 33,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.400 Uniper-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,97 EUR) erklomm das Papier am 12.10.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 53,75 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2025 (31,80 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 2,15 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier.

Am 07.08.2025 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2025 aus.

