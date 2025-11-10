DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.384 +1,7%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1545 -0,1%Öl63,45 -0,4%Gold4.096 +2,4%
Uniper im Fokus

Uniper Aktie News: Uniper macht am Montagnachmittag Boden gut

10.11.25 16:08 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper macht am Montagnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uniper. Zuletzt konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 28,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
28,65 EUR 0,15 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:46 Uhr 2,1 Prozent auf 28,55 EUR. Bei 28,80 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,00 EUR. Zuletzt wechselten 5.071 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 39,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 27,30 EUR fiel das Papier am 06.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 4,38 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 06.11.2025. Das EPS lag bei 0,72 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von -0,19 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 11,77 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,53 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2025 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

