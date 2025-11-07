Uniper Aktie News: Uniper am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Uniper-Kurs

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 28,50 EUR.

Die Uniper-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 28,50 EUR. Die Uniper-Aktie sank bis auf 28,50 EUR. Bei 28,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 285 Uniper-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 39,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,233 EUR aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 11,80 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 16,53 Mrd. EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

