So bewegt sich Uniper

Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit KursVerlusten

12.09.25 16:10 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 35,55 EUR ab.

Uniper
36,25 EUR 0,90 EUR 2,55%
Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:04 Uhr 2,1 Prozent auf 35,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der Uniper-Aktie ging bis auf 35,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,50 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 678 Uniper-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,78 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 56,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 1,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,233 EUR belaufen.

Uniper veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2025 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Uniper

DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

