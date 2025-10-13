Uniper Aktie News: Uniper verzeichnet am Vormittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uniper gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 32,80 EUR abwärts.

Das Papier von Uniper befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 32,80 EUR ab. In der Spitze fiel die Uniper-Aktie bis auf 32,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,65 EUR. Zuletzt wechselten 360 Uniper-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 49,97 EUR. 52,35 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,80 EUR. Dieser Wert wurde am 07.10.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 3,05 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,233 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2025 aus.

