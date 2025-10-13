DAX24.374 +0,6%Est505.572 +0,7%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1596 -0,2%Öl63,66 +2,5%Gold4.073 +1,4%
Uniper Aktie News: Uniper verzeichnet am Vormittag Verluste

13.10.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Uniper gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 32,80 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
33,15 EUR 1,35 EUR 4,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Uniper befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 32,80 EUR ab. In der Spitze fiel die Uniper-Aktie bis auf 32,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,65 EUR. Zuletzt wechselten 360 Uniper-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 49,97 EUR. 52,35 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,80 EUR. Dieser Wert wurde am 07.10.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 3,05 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,233 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Uniper

DatumMeistgelesen
Analysen zu Uniper

DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

