Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 32,15 EUR ab.

Um 15:48 Uhr ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 32,15 EUR. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,15 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,45 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 2.494 Aktien.

Am 12.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 55,43 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 31,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 13,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

