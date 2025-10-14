DAX24.066 -1,3%Est505.504 -1,2%MSCI World4.272 -0,3%Top 10 Crypto15,28 -4,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1554 -0,2%Öl61,57 -2,9%Gold4.135 +0,6%
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus
Aktie im Fokus

Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit negativen Vorzeichen

14.10.25 12:04 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 31,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
32,00 EUR 0,10 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uniper-Aktie notierte um 11:38 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 31,90 EUR. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 31,90 EUR. Bei 32,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 488 Uniper-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2024 auf bis zu 49,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,80 EUR. Dieser Wert wurde am 07.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 07.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Analysen zu Uniper

DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

