DAX24.188 -0,8%Est505.528 -0,7%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,44 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1558 -0,1%Öl62,05 -2,1%Gold4.140 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Asien letztlich tiefer - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Conti, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie aber im Minus: Joint Venture für polnische Armee - RENK und HENSOLDT ebenfalls schwach Rheinmetall-Aktie aber im Minus: Joint Venture für polnische Armee - RENK und HENSOLDT ebenfalls schwach
Neo: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte Neo: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Aktie im Fokus

Uniper Aktie News: Uniper verbilligt sich am Dienstagvormittag

14.10.25 09:22 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper verbilligt sich am Dienstagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 32,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
32,00 EUR 0,10 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 32,05 EUR. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,05 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19 Uniper-Aktien.

Am 15.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,27 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,73 Prozent. Am 07.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 0,78 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 äußerte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Uniper

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Uniper

DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uniper nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen