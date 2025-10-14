Uniper Aktie News: Uniper verbilligt sich am Dienstagvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 32,05 EUR.
Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 32,05 EUR. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,05 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19 Uniper-Aktien.
Am 15.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,27 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,73 Prozent. Am 07.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 0,78 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 07.08.2025 äußerte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
