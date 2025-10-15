Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Uniper. Zuletzt sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 31,85 EUR zu.

Die Uniper-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 31,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Uniper-Aktie bis auf 31,85 EUR. Mit einem Wert von 31,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 135 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 50,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 31,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 0,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Uniper seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR je Aktie ausschütten.

Am 07.08.2025 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2025 aus.

