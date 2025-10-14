DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.557 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1607 +0,3%Öl62,28 -1,8%Gold4.130 +0,5%
Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagnachmittag in Rot

14.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uniper. Zuletzt fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 31,65 EUR ab.

Die Uniper-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 31,65 EUR abwärts. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,65 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.248 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,27 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Am 14.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

mehr Analysen