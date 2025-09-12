DAX23.618 +1,1%ESt505.449 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.144 +0,3%Nas22.517 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1785 -0,3%Öl67,60 -0,5%Gold3.640 -0,6%
Uniper Aktie News: Uniper legt am Donnerstagnachmittag zu

18.09.25 16:11 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper legt am Donnerstagnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uniper. Das Papier von Uniper konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,0 Prozent auf 35,95 EUR.

Uniper
35,50 EUR 0,05 EUR 0,14%
Die Aktie legte um 16:06 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,0 Prozent auf 35,95 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uniper-Aktie bisher bei 36,30 EUR. Bei 35,25 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 2.689 Uniper-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 55,78 EUR. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 35,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,233 EUR aus.

Am 07.08.2025 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,74 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,80 Mrd. EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

Redaktion finanzen.net

25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

