Uniper Aktie News: Uniper legt am Donnerstagnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uniper. Das Papier von Uniper konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,0 Prozent auf 35,95 EUR.

Die Aktie legte um 16:06 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,0 Prozent auf 35,95 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uniper-Aktie bisher bei 36,30 EUR. Bei 35,25 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 2.689 Uniper-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 55,78 EUR. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 35,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,233 EUR aus.

Am 07.08.2025 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,74 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,80 Mrd. EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

