DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
Kurs der Uniper

Uniper Aktie News: Uniper am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

21.11.25 09:22 Uhr

21.11.25 09:22 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 30,25 EUR.

Um 09:02 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 30,25 EUR ab. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 30,20 EUR. Bei 30,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37 Uniper-Aktien.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 47,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 56,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 9,75 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 06.11.2025 vor. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,83 Prozent zurück. Hier wurden 11,77 Mrd. EUR gegenüber 16,53 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally

Analysen zu Uniper

DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

