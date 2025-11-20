Uniper Aktie News: Anleger greifen bei Uniper am Donnerstagmittag zu

Uniper im Fokus

Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Uniper konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 30,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:37 Uhr 0,5 Prozent auf 30,40 EUR. Die Uniper-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,60 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 330 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,30 EUR an. Gewinne von 55,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 10,20 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 06.11.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von -0,19 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 11,77 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 16,53 Mrd. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,04 EUR im Jahr 2025 aus.

