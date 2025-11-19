Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Mittag stärker

DAX23.248 +0,3%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.872 -1,6%Euro1,1588 +0,1%Öl63,78 -1,6%Gold4.114 +1,1%
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Uniper. Zuletzt stieg die Uniper-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 30,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 1,9 Prozent auf 30,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uniper-Aktie bisher bei 30,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.203 Uniper-Aktien den Besitzer.

Bei 47,30 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 56,62 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024.

Uniper ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber -0,19 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2025 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Analysen zu Uniper

DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

