Aktienkurs aktuell

Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag mit grünen Vorzeichen

20.11.25 09:23 Uhr
20.11.25 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Uniper. Zuletzt wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 30,30 EUR nach oben.

Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 30,30 EUR. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,30 EUR an. 56,11 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,83 Prozent auf 11,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,53 Mrd. EUR gelegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uniper-Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

