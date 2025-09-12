Uniper Aktie News: Uniper am Montagmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Uniper zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Uniper legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 35,00 EUR.

Um 11:37 Uhr wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 35,00 EUR nach oben. Bei 35,20 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 7.052 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 37,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,86 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,233 EUR belaufen.

Am 07.08.2025 äußerte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 13,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

