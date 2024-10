United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 18,93 EUR zu.

Um 15:44 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 18,93 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 19,14 EUR. Bei 18,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 119.203 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,38 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,76 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,75 Prozent.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,492 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,67 EUR je United Internet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 08.08.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,73 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1,54 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,49 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 0,902 EUR je Aktie aus.

