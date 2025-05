United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag stabil

Notierung im Blick

Die Aktie von United Internet hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die United Internet-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,00 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:03 Uhr bei der United Internet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 23,00 EUR. Bei 23,02 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 23,00 EUR ein. Mit einem Wert von 23,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 667 Aktien.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 1,83 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Mit Abgaben von 36,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,682 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,09 EUR.

Am 12.05.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,64 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte United Internet am 07.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

