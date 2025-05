United Internet Aktie News: United Internet legt am Freitagmittag zu

Kurs der United Internet

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 20,48 EUR.

Das Papier von United Internet konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 20,48 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,50 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 125.865 Stück.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 16,88 Prozent niedriger. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 28,81 Prozent sinken.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,767 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 29,05 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 27.03.2025. United Internet vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,11 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,62 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 12.05.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von United Internet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,35 EUR je United Internet-Aktie.

