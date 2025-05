United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 22,78 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 22,78 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 22,42 EUR. Bei 22,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 159.896 United Internet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,42 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 2,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 56,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,709 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,400 EUR aus. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 29,09 EUR.

United Internet veröffentlichte am 12.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte United Internet die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,27 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

