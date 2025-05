United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Freitagmittag stärker

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 23,14 EUR.

Um 11:45 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 23,14 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 23,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.192 United Internet-Aktien.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,42 EUR an. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 1,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,709 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,09 EUR je United Internet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 12.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,64 Mrd. EUR gegenüber 1,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte United Internet am 07.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

