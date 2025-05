United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 20,66 EUR.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 20,66 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 20,74 EUR. Bei 19,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 208.606 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 markierte das Papier bei 24,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 19,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Mit einem Kursverlust von 29,43 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,767 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 29,05 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 27.03.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,49 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,62 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.05.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 13.05.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

