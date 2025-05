United Internet Aktie News: United Internet reagiert am Dienstagmittag positiv

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 22,92 EUR zu.

Das Papier von United Internet konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 22,92 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,96 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.818 United Internet-Aktien.

Bei 23,42 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 2,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,682 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,09 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 12.05.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,34 EUR je Aktie aus.

