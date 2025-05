United Internet Aktie News: United Internet behauptet sich am Vormittag

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die United Internet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 22,88 EUR.

Die United Internet-Aktie wies um 09:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 22,88 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 22,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 22,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.082 United Internet-Aktien.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,36 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,682 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 29,09 EUR.

United Internet ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,64 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

