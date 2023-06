United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,9 Prozent auf 13,58 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,58 EUR aus. Mit einem Wert von 13,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.645 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2022 markierte das Papier bei 30,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 56,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,33 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1.443,70 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1.443,70 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,04 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Aroundtown- und United Internet-Aktien leichter: JPMorgan rechnet mit Abstieg deutscher Unternehmen aus Stoxx 600

United Internet-Aktie sinkt: 1&1-Mutter macht mehr Umsatz - Hohe Netzaufbaukosten verringern aber Gewinn

Deutsche Telekom-Aktie tiefer: Telekom treibt Glasfaser-Ausbau in Deutschland voran

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG

Bildquellen: A. Hesse