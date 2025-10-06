United Internet Aktie News: United Internet am Montagmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 28,00 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 28,00 EUR zu. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,20 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 27,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 70.156 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 1,64 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 47,93 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,662 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,97 EUR an.

Am 07.08.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,61 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 2,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

