United Internet Aktie News: United Internet legt am Montagnachmittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 28,02 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 28,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 28,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 142.513 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,46 EUR. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 1,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 14,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 47,97 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,662 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,400 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,97 EUR an.

Am 07.08.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,61 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von United Internet.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 2,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

