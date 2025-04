United Internet Aktie News: United Internet am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 17,83 EUR.

Das Papier von United Internet konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 17,83 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 18,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.786 United Internet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2024 auf bis zu 24,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 18,23 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,708 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,400 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,22 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 27.03.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,62 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 12.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

