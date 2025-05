United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 22,24 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 22,24 EUR. Bei 21,78 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 185.221 United Internet-Aktien.

Bei 24,64 EUR markierte der Titel am 15.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 10,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 14,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,760 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,05 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 27.03.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet ein EPS von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,65 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,21 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

IONOS-Aktie schießt zweistellig hoch: United-Internet-Tochter IONOS erhöht Ergebnisprognose für 2025

United Internet-Aktie trotzdem sehr stark: Netzausbaukosten machen sich bemerkbar

United-Internet-Tochter 1&1 startet mit Ergebnisrückgang - Aktie schwächer