United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag stabil

Die Aktie von United Internet zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die United Internet-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,12 EUR an der Tafel.

Mit einem Kurs von 22,12 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Bei 22,36 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die United Internet-Aktie bis auf 22,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.080 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,09 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,756 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,05 EUR.

Am 27.03.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte United Internet die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,20 EUR fest.

