United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagvormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 18,82 EUR.

Die United Internet-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 18,82 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,78 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.096 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 24,64 EUR markierte der Titel am 15.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,708 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 29,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 27.03.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,62 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte United Internet am 12.05.2025 präsentieren. United Internet dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

