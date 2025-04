United Internet Aktie News: United Internet macht am Montagvormittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 19,79 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,0 Prozent auf 19,79 EUR. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 19,79 EUR zu. Mit einem Wert von 19,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3.919 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 15.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 24,51 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Mit Abgaben von 26,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,767 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,22 EUR aus.

United Internet ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 EUR gegenüber 0,15 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,49 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte United Internet am 12.05.2025 präsentieren. Am 13.05.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

