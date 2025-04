United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 19,96 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 19,96 EUR. Bei 20,16 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 19,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 39.047 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 24,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,45 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,767 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,05 EUR.

United Internet veröffentlichte am 27.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,11 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,62 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von United Internet wird am 12.05.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,35 EUR je Aktie aus.

