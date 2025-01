United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 16,35 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 16,35 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,44 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 16,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.792 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 50,70 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 12,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,500 EUR je United Internet-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,13 EUR aus.

United Internet veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,56 Mrd. EUR eingefahren.

Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,21 EUR je United Internet-Aktie.

