UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Donnerstagabend fester

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von UnitedHealth legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 311,00 USD.

Um 20:08 Uhr wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 311,00 USD nach oben. Bei 311,90 USD erreichte die UnitedHealth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 306,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 699.482 UnitedHealth-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 630,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 102,72 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 234,65 USD am 02.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,46 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.07.2025 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte UnitedHealth am 21.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,44 USD fest.

