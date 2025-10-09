UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Donnerstagabend nahe Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von UnitedHealth. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der UnitedHealth-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 370,25 USD.
Die UnitedHealth-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 370,25 USD. Die UnitedHealth-Aktie zog in der Spitze bis auf 376,03 USD an. Im Tief verlor die UnitedHealth-Aktie bis auf 369,39 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 371,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 763.678 UnitedHealth-Aktien.
Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 630,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 70,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Mit Abgaben von 36,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,55 USD, nach 8,18 USD im Jahr 2024.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte UnitedHealth am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,54 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 111,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 98,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.11.2016
|UnitedHealth Group Neutral
|Mizuho
|31.03.2011
|UnitedHealth Group perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.02.2011
|UnitedHealth Group neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.11.2010
|UnitedHealth Group hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|20.04.2010
|UnitedHealth neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2009
|UnitedHealth underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
