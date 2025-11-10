UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Montagabend südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 318,31 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die UnitedHealth-Aktie in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 318,31 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte UnitedHealth-Aktie bei 318,25 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 319,99 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 602.462 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 630,45 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 98,06 Prozent zulegen. Am 02.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 26,28 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,58 USD.

UnitedHealth ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. UnitedHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,51 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 113,16 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 100,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 21.01.2026 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,33 USD fest.

