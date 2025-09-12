DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.856 +0,1%Nas22.325 +0,8%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1763 +0,3%Öl67,28 +0,6%Gold3.682 +1,1%
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Montagnachmittag südwärts

15.09.25 16:13 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 347,30 USD.

Die UnitedHealth-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 347,30 USD. Im Tief verlor die UnitedHealth-Aktie bis auf 342,60 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 350,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 464.108 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 630,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 81,53 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,44 Prozent.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2024 mit 8,18 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,46 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,23 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen