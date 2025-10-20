UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Montagnachmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 361,00 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von UnitedHealth zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 361,00 USD. In der Spitze legte die UnitedHealth-Aktie bis auf 363,00 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 358,77 USD. Zuletzt wechselten via New York 174.859 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 630,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 74,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD ab. Mit Abgaben von 35,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2024 mit 8,18 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,55 USD je Aktie ausschütten.

UnitedHealth ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,51 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 111,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 100,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von UnitedHealth wird am 28.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,21 USD je UnitedHealth-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms

UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt - Dow-Spitze

UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet