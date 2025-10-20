UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth gewinnt am Montagabend

Blick auf UnitedHealth-Kurs

Die Aktie von UnitedHealth zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von UnitedHealth konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 363,96 USD.

Das Papier von UnitedHealth legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 363,96 USD. In der Spitze legte die UnitedHealth-Aktie bis auf 365,53 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 358,77 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 545.076 UnitedHealth-Aktien.

Am 12.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 630,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 73,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.08.2025 (234,65 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,18 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,51 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 111,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 100,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von UnitedHealth wird am 28.10.2025 gerechnet.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms

UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt - Dow-Spitze

UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet