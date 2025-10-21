DAX24.347 +0,4%Est505.690 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,46 -1,0%Nas22.940 -0,2%Bitcoin97.024 +2,1%Euro1,1611 -0,3%Öl60,92 ±-0,0%Gold4.138 -5,0%
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
Blick auf Aktienkurs

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag auf rotem Terrain

21.10.25 16:08 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 362,54 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
317,05 EUR 4,10 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 362,54 USD abwärts. Die UnitedHealth-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 361,85 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 365,14 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 177.514 UnitedHealth-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 630,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 73,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 02.08.2025 auf bis zu 234,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 35,28 Prozent wieder erreichen.

Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,55 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,74 USD, nach 6,51 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat UnitedHealth 111,62 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.11.2016UnitedHealth Group NeutralMizuho
31.03.2011UnitedHealth Group performOppenheimer & Co. Inc.
08.02.2011UnitedHealth Group neutralGoldman Sachs Group Inc.
15.11.2010UnitedHealth Group holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.04.2010UnitedHealth neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
11.06.2009UnitedHealth underperformOppenheimer & Co. Inc.

