UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Dienstagabend nordwärts

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 369,49 USD.

Die UnitedHealth-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 369,49 USD. Die UnitedHealth-Aktie legte bis auf 371,03 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 365,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 589.085 UnitedHealth-Aktien.

Am 12.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 630,45 USD. Gewinne von 70,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.08.2025 Kursverluste bis auf 234,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 57,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,55 USD aus.

UnitedHealth ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,51 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat UnitedHealth mit einem Umsatz von insgesamt 111,62 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,71 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 16,21 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

