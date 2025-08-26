UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth präsentiert sich am Nachmittag fester

DAX23.999 -0,6%ESt505.384 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 +2,5%Dow45.549 +0,3%Nas21.572 +0,1%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1599 -0,4%Öl67,70 +0,7%Gold3.387 -0,2%
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 304,00 USD zu.

Die UnitedHealth-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 304,00 USD. Die UnitedHealth-Aktie zog in der Spitze bis auf 305,93 USD an. Bei 301,03 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 288.631 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 630,45 USD an. Mit einem Zuwachs von 107,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 234,65 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 22,81 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,46 USD, nach 8,18 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,91 Prozent auf 111,62 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 16,44 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen