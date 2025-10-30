UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 346,51 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 346,51 USD. Im Tief verlor die UnitedHealth-Aktie bis auf 344,08 USD. Bei 348,03 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 508.888 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 81,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.08.2025 auf bis zu 234,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

UnitedHealth-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,58 USD belaufen.

Am 28.10.2025 hat UnitedHealth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,59 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 113,16 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

