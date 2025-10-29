UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Mittwochabend mit Abschlägen
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 357,43 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 357,43 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die UnitedHealth-Aktie bis auf 354,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 364,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.091.852 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 630,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 76,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 234,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,18 USD aus.
Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,59 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 6,51 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 113,16 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,82 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 21.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 16,26 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
Analysen zu UnitedHealth Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
