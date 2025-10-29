DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.966 +0,6%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1658 +0,1%Öl65,01 +0,9%Gold3.998 +1,5%
Notierung im Blick

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth fällt am Mittwochnachmittag

29.10.25 16:08 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth fällt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 361,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
308,70 EUR -7,50 EUR -2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 361,66 USD. Die UnitedHealth-Aktie gab in der Spitze bis auf 359,61 USD nach. Bei 364,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 495.702 UnitedHealth-Aktien.

Am 12.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 630,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 74,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 35,12 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,18 USD aus.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. UnitedHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,51 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 113,16 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 100,82 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 21.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen