UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth verliert am Donnerstagabend
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 345,35 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die UnitedHealth-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 345,35 USD. Das Tagestief markierte die UnitedHealth-Aktie bei 344,08 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 348,03 USD. Bisher wurden via New York 817.077 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (630,45 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 82,55 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 02.08.2025 Kursverluste bis auf 234,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
UnitedHealth-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,58 USD belaufen.
UnitedHealth gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,59 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 6,51 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 113,16 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,82 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von UnitedHealth wird am 21.01.2026 gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,31 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie
UnitedHealth-Aktie in Grün: Gewinnprognose angehoben
Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms
Übrigens: UnitedHealth und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf UnitedHealth
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UnitedHealth
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
Analysen zu UnitedHealth Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.11.2016
|UnitedHealth Group Neutral
|Mizuho
|31.03.2011
|UnitedHealth Group perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.02.2011
|UnitedHealth Group neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.11.2010
|UnitedHealth Group hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|20.04.2010
|UnitedHealth neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2009
|UnitedHealth underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UnitedHealth Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen