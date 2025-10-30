UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth verliert am Donnerstagabend

DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,71 -0,3%Gold4.020 +1,9%
So entwickelt sich UnitedHealth

30.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 345,35 USD abwärts.

Die UnitedHealth-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 345,35 USD. Das Tagestief markierte die UnitedHealth-Aktie bei 344,08 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 348,03 USD. Bisher wurden via New York 817.077 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (630,45 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 82,55 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 02.08.2025 Kursverluste bis auf 234,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

UnitedHealth-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,58 USD belaufen.

UnitedHealth gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,59 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 6,51 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 113,16 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,82 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von UnitedHealth wird am 21.01.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,31 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen